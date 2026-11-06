В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 3,9.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 55 километрах от района Айвачик провинции Чанаккале в Турции.

Очаг землетрясения залегал на глубине 9,29 км.