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    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Эгейском море произошло землетрясение

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 05:56
    В Эгейском море произошло землетрясение

    В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 3,9.

    Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

    Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 55 километрах от района Айвачик провинции Чанаккале в Турции.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 9,29 км.

    Землетрясение Турция
    Egey dənizində zəlzələ olub
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