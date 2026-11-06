Egey dənizində zəlzələ olub
Region
- 06 noyabr, 2026
- 05:45
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Egey dənizində zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Məlumata görə, 3,9 maqnitudalı yeraltı təkanların episentri Türkiyənin Çanaqqala vilayətinin Ayvacık rayonundan 55 kilometr məsafədə olub. Zəlzələnin ocağı 9.29 km dərinlikdə yerləşib.
#DEPREM Büyüklük:3.9 (Ml) Yer:Ege Denizi - [55.36 km] Ayvacık (Çanakkale) Tarih:2026-11-06 Saat:04:16:31 TSİ Enlem:39.308 N Boylam:25.46233 E Derinlik:9.29 km Detay:https://t.co/HTbny0iilw @afadbaskanlik— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 6, 2026
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