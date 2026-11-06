İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Egey dənizində zəlzələ olub

    Region
    • 06 noyabr, 2026
    • 05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub

    Egey dənizində zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, 3,9 maqnitudalı yeraltı təkanların episentri Türkiyənin Çanaqqala vilayətinin Ayvacık rayonundan 55 kilometr məsafədə olub. Zəlzələnin ocağı 9.29 km dərinlikdə yerləşib.

    Zəlzələ Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD)
    В Эгейском море произошло землетрясение
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