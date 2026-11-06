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    У берегов Новой Зеландии десятки черных дельфинов выбросились на берег

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 07:11
    У берегов Новой Зеландии десятки черных дельфинов выбросились на берег

    Все гринды, также известные как черные дельфины, массово выбросившиеся на берег у поселения Нгави в Новой Зеландии, погибли.

    Как передает Report, об этом в Facebook сообщила международная экологическая организация Project Jonah.

    В публикации отмечается, что накануне на нескольких километрах побережья обнаружили от 40 до 50 животных. Многие из них погибли еще до обнаружения, а оставшиеся – умерли в течение дня.

    В организации отметили, что спасательную операцию осложнили сильные волны, рыхлая галька и острые скалы в приливной зоне, а также удаленность от населенного пункта.

    Массовое вымирание Новая Зеландия
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
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