У берегов Новой Зеландии десятки черных дельфинов выбросились на берег
Другие страны
- 06 ноября, 2026
- 07:11
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Все гринды, также известные как черные дельфины, массово выбросившиеся на берег у поселения Нгави в Новой Зеландии, погибли.
Как передает Report, об этом в Facebook сообщила международная экологическая организация Project Jonah.
В публикации отмечается, что накануне на нескольких километрах побережья обнаружили от 40 до 50 животных. Многие из них погибли еще до обнаружения, а оставшиеся – умерли в течение дня.
В организации отметили, что спасательную операцию осложнили сильные волны, рыхлая галька и острые скалы в приливной зоне, а также удаленность от населенного пункта.
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