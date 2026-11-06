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    Опрос: Уровень доверия к Макрону опустился ниже антирекорда Олланда

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 06:05
    Опрос: Уровень доверия к Макрону опустился ниже антирекорда Олланда

    Президент Франции Эмманюэль Макрон под конец своего второго президентского срока обновил антирекорд по уровню недоверия своего предшественника на посту главы государства Франсуа Олланда.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Les Echos со ссылкой на опрос общественного мнения компании Elabe.

    Среди 1 тыс. человек, опрошенных с 3 по 4 ноября, только 13% заявили, что по-прежнему доверяют действующему главе государства. Это на 1 процентный пункт меньше, чем было под конец срока предыдущего президента, Франсуа Олланда, которому в ноябре 2016 года, по данным Elabe, доверяли лишь 14% опрошенных.

    В обоих случаях, как подчеркивает издание, речь идет о рекордно низком уровне доверия к президентам в опросах этой компании. При этом именно о недоверии Макрону заявили 82% респондентов, среди которых 60% подчеркнули, что "совершенно не доверяют" ему.

    Если Олланд на фоне народного недовольства решил отказаться от того, чтобы баллотироваться на второй срок, то Макрон уже завершает свою вторую пятилетку и по закону не может избираться на третий срок подряд. При этом нынешний кризис доверия связан с массовыми протестами профсоюзов и школьников, которые с конца сентября продолжаются по всей стране, а 17 октября и вовсе вылились в беспорядки с грабежами.

    Утверждается, что телевизионное обращение, с которым президент выступил после беспорядков 17 октября, не только не успокоило французов, как задумывалось, а лишь укрепило их представление о неспособности главы государства дать ответ на их запросы.

    Эмманюэль Макрон Франсуа Олланд Социальный опрос Франция
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
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