Трамп провел со своей командой первое после выборов совещание по Ирану

Президент США Дональд Трамп провел первое после промежуточных выборов в американский Конгресс совещание по Ирану со своей командой по нацбезопасности.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"В четверг Трамп и его главные советники по национальной безопасности встретились по Ирану впервые после выборов в рамках еженедельного брифинга по разведке", - заявил собеседник портала.

Новые удары, как отмечает издание, могут быть направлены на то, чтобы окончательно положить конец иранской ядерной программе. Вместе с тем американский президент выразил нежелание продолжать разрушать Иран.

На фоне этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) завершает подготовку к возможному возвращению к масштабным боевым операциям против Ирана. Однако американский чиновник сообщил Axios, что военные пока не получили новых распоряжений из Вашингтона.

Ранее сообщалось, что президент США рассматривает три варианта действий относительно Ирана: нанести новые удары, продолжить экономическое давление на Тегеран или заключить сделку.