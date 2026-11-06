В США за день казнили трех человек

В американских штатах Флорида, Алабама и Индиана в один день привели в исполнение три смертных приговора.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press (AP).

Согласно информации, во Флориде казнили 64-летнего Джесси Гуардодо, осужденного за убийство 75-летней Джеки Мэлоун в 2004 году. Он проник в ее дом, нанес женщине смертельные ножевые ранения, после чего похитил ювелирные изделия и деньги. Перед казнью Гуардодо извинился перед семьей погибшей и своими родственниками.

Казнь Гуардодо стала 19-й во Флориде с начала 2026 года. Таким образом, штат повторил рекорд, установленный в 2025 году. На сегодняшний день во Флориде приведено в исполнение более половины из 35 смертных приговоров в США за текущий год, до конца года запланированы еще две казни.

В Алабаме смертельную инъекцию сделали 54-летнему Майклу Тейлору. В 1991 году, когда ему было 19 лет, он во время ограбления избил металлическим прутом 83-летнего Ивана Мура и его 79-летнюю супругу Люсиль. Оба скончались от полученных травм.

В Индиане казнили 50-летнего Джеффри Вайсхайта, признанного виновным в поджоге дома в 2010 году, в результате которого погибли двое детей его подруги. Он признал свою вину, однако его адвокаты просили заменить смертную казнь пожизненным заключением. Губернатор штата Майк Браун отклонил просьбу о помиловании.

AP указывает, что казнь трех человек в трех штатах в один день остается редким явлением для США. В последний раз подобное происходило в 2010 году.

Казни состоялись на фоне анонса губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома о намерении смягчить приговор для 548 смертников до завершения срока своего пребывания на посту.