Reuters: Контракт Украины и США на использование Starshield истекает в 2027 году

Контракт Украины с правительством США на использование спутниковой сети Starshield истекает в 2027 году, Киев рассчитывает заключить новое соглашение и уже намерен начать переговоры об условиях дальнейшего доступа к системе.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил временный поверенный в делах посольства Украины в Вашингтоне Денис Сеник.

"Контракт на использование Starshield истекает в следующем году. И мы понимаем, что переговоры о заключении нового соглашения требуют времени. Сейчас самое время", - сказал дипломат.

Он добавил, что украинская сторона хочет выяснить, сможет ли продолжить пользоваться системой и на каких условиях. Точный месяц окончания действующего соглашения Сеник не назвал, уточнив, что оно завершится в середине следующего года.

Необходимость нового соглашения стала особенно актуальной после проблем с работой Starshield в прошлом месяце. По словам украинской стороны, ограничения скорости спутниковой сети затруднили перехват российских ударных беспилотников и привели к отмене некоторых военных операций.