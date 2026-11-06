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    Reuters: Контракт Украины и США на использование Starshield истекает в 2027 году

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 05:22
    Reuters: Контракт Украины и США на использование Starshield истекает в 2027 году

    Контракт Украины с правительством США на использование спутниковой сети Starshield истекает в 2027 году, Киев рассчитывает заключить новое соглашение и уже намерен начать переговоры об условиях дальнейшего доступа к системе.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил временный поверенный в делах посольства Украины в Вашингтоне Денис Сеник.

    "Контракт на использование Starshield истекает в следующем году. И мы понимаем, что переговоры о заключении нового соглашения требуют времени. Сейчас самое время", - сказал дипломат.

    Он добавил, что украинская сторона хочет выяснить, сможет ли продолжить пользоваться системой и на каких условиях. Точный месяц окончания действующего соглашения Сеник не назвал, уточнив, что оно завершится в середине следующего года.

    Необходимость нового соглашения стала особенно актуальной после проблем с работой Starshield в прошлом месяце. По словам украинской стороны, ограничения скорости спутниковой сети затруднили перехват российских ударных беспилотников и привели к отмене некоторых военных операций.

    Спутниковый интернет Starlink Украина Соединенные Штаты Америки (США)
    "Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatır
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