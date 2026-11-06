İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    "Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatır

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2026
    • 05:26
    Reuters: Ukrayna və ABŞ-nin Starshielddən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatır

    Ukraynanın ABŞ hökuməti ilə "Starshield" peyk şəbəkəsindən istifadəyə dair müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatır, Kiyev yeni razılaşma əldə etməyə ümid edir və artıq sistemə gələcək çıxış şərtləri üzrə danışıqlara başlamaq niyyətindədir.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ukraynanın Vaşinqtondakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Denis Senik bildirib.

    "Starshield"dən istifadə üzrə müqavilənin müddəti gələn il başa çatır və biz başa düşürük ki, yeni razılaşmanın bağlanması üzrə danışıqlar vaxt tələb edir. İndi tam zamanıdır", - diplomat bildirib.

    O əlavə edib ki, Ukrayna tərəfi sistemdən istifadəni davam etdirə biləcəyini və bunun hansı şərtlərlə olacağını aydınlaşdırmaq istəyir. Qüvvədə olan razılaşmanın başa çatacağı dəqiq ayı açıqlamayan Senik, onun gələn ilin ortalarında bitəcəyini dəqiqləşdirib.

    Keçən ay "Starshield"in işində yaranan problemlərdən sonra yeni razılaşmaya ehtiyac xüsusilə aktual olub. Ukrayna tərəfinin sözlərinə görə, peyk şəbəkəsinin sürətinin məhdudlaşdırılması Rusiyanın zərbə pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) qarşısının alınmasını çətinləşdirib və bəzi hərbi əməliyyatların ləğv edilməsinə səbəb olub.

    ABŞ-Ukrayna əlaqələri Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Reuters: Контракт Украины и США на использование Starshield истекает в 2027 году
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