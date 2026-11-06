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    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 06 ноября, 2026
    • 08:14
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    4. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    5. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

    6. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    7. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    8. Проспект Бабека, в направлении центра;

    9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    10. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

    11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".

    Ситуация на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ)
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
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