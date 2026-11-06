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    Демократы намерены добиться отмены пошлин Трампа на канадские товары

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 07:48
    Демократы намерены добиться отмены пошлин Трампа на канадские товары

    Демократическая партия США намерена сделать отмену пошлин на канадские товары первой целью своей кампании по пересмотру торговой политики американского президента Дональда Трампа.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ), об этом заявил сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден, занимающий пост ведущего представителя меньшинства в финансовом комитете Сената США.

    По его словам, среди американских законодателей существует широкая поддержка отмены пошлин на продукцию из Канады. Уайден сообщил, что уже обсуждает с коллегами подготовку соответствующего законопроекта.

    Демократы, пишет WSJ, рассчитывают приступить к продвижению инициативы после получения контроля над финансовым комитетом Сената в январе 2027 года.

    В частности, отмена пошлин на канадские товары находит поддержку и среди некоторых республиканцев. Это особенно актуально для приграничных с Канадой штатов Мичиган, Мэн и Аляска.

    Вместе с тем реализация инициативы может столкнуться с серьезными препятствиями. Для преодоления президентского вето законодателям необходимо заручиться поддержкой двух третей обеих палат Конгресса. Кроме того, для продвижения законопроекта в Сенате может потребоваться 60 голосов, чтобы преодолеть процедурное препятствие в виде филибастера.

    Таким образом, даже получение большинства в Конгрессе не гарантирует демократам возможности добиться отмены введенных Трампом пошлин.

    Дональд Трамп Торговые пошлины Соединенные Штаты Америки (США) Канада
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    US Democrats target tariffs on Canadian goods in push to revise Trump trade policy
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