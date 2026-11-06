Сегодня — День телевидения и радио Азербайджана

В Азербайджане 6 ноября отмечается День телевидения и радио - профессиональный праздник работников этой сферы.

Как сообщает Report, именно в этот день 1926 года начала вещание Азербайджанская радиостанция, положившая начало новой эпохе в истории национальной журналистики.

Позднее, с появлением телевидения, этот день стал отмечаться как день основания телерадиовещания в целом.

Первый телевизионный эфир состоялся 14 февраля 1956 года, когда на экранах появилась известная актриса Наджиба Меликова, открывшая трансляцию словами: "Показывает Баку!". В тот день зрителям был показан художественный фильм "Бахтияр".

За прошедшие десятилетия азербайджанское телевидение и радио сыграли огромную роль в продвижении национальных и духовных ценностей, формировании общественного мнения и информационном обеспечении общества.

Сегодня эта сфера активно развивается - расширяется цифровое вещание, внедряются современные медиа-технологии, создаются новые форматы контента, способствующие развитию национального медиапространства.