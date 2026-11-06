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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Сегодня — День телевидения и радио Азербайджана

    Медиа
    • 06 ноября, 2026
    • 08:00
    Сегодня — День телевидения и радио Азербайджана

    В Азербайджане 6 ноября отмечается День телевидения и радио - профессиональный праздник работников этой сферы.

    Как сообщает Report, именно в этот день 1926 года начала вещание Азербайджанская радиостанция, положившая начало новой эпохе в истории национальной журналистики.

    Позднее, с появлением телевидения, этот день стал отмечаться как день основания телерадиовещания в целом.

    Первый телевизионный эфир состоялся 14 февраля 1956 года, когда на экранах появилась известная актриса Наджиба Меликова, открывшая трансляцию словами: "Показывает Баку!". В тот день зрителям был показан художественный фильм "Бахтияр".

    За прошедшие десятилетия азербайджанское телевидение и радио сыграли огромную роль в продвижении национальных и духовных ценностей, формировании общественного мнения и информационном обеспечении общества.

    Сегодня эта сфера активно развивается - расширяется цифровое вещание, внедряются современные медиа-технологии, создаются новые форматы контента, способствующие развитию национального медиапространства.

    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Azerbaijan marks Television and Radio Day, a century after its first radio broadcast
    44 filmi
    44 filmi

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