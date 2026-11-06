İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür

    Media
    • 06 noyabr, 2026
    • 08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür

    Noyabrın 6-sı Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günü olaraq televiziya, radio işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd edilir.

    "Report" xatırladır ki, 1926-cı il noyabrın 6-da Azərbaycan radiosunun əsası qoyulub.

    Bundan sonra ölkənin mətbuat tarixində yeni mərhələ başlayıb.

    Azərbaycan Televiziyası yaranandan sonra isə bu tarix təkcə radionun deyil, teleradionun yaranma günü kimi qeyd olunub. Bakı Televiziya Studiyası ilk dəfə 1956-cı il fevralın 14-də efirə çıxıb. İlk veriliş günü ekranda mərhum sənətkar Nəcibə Məlikova görünüb və o, çıxışına "Göstərir Bakı" sözləri ilə başlayıb. Həmin gün televiziyada "Bəxtiyar" bədii filmi nümayiş etdirilib.

    Azərbaycan teleradiosu ötən illər ərzində milli-mənəvi dəyərlərin təbliğində, ictimai fikrin formalaşmasında və cəmiyyətin məlumatlandırılmasında mühüm rol oynayıb.

    Hazırda televiziya və radio sahəsi ölkədə dinamik şəkildə inkişaf edir, rəqəmsal yayım və yeni media texnologiyalarının tətbiqi genişlənir.

    Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günü Radio Televiziya kanalları
    Сегодня — День телевидения и радио Азербайджана
    Azerbaijan marks Television and Radio Day, a century after its first radio broadcast
    44 filmi
    44 filmi

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