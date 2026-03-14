İrandan İsrailə raket buraxılışı qeydə alınıb
- 14 mart, 2026
- 17:03
İrandan İsrail istiqamətində raket buraxılışı qeydə alınıb, Hava Hücumundan Müdafiə (HHM) sistemləri təhlükənin aradan qaldırılması üzərində işləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun (IDF) mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilib.
"Bir müddət əvvəl IDF qüvvələri İrandan İsrail ərazisinə doğru raket buraxılışı qeydə alıb. HHM sistemləri raketlərin zərərsizləşdirilməsi üzərində işləyir", - məlumatda qeyd olunub.
