Türkiyə və Pakistan hərbçilərinin birgə təlimi keçirilib
Region
- 15 aprel, 2026
- 18:27
Türkiyə və Pakistan hərbçilərinin birgə təlimi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, Birgə Komando Təlimi (CINNAH-2026) uğurla başa çatdırılıb.
"Qəhrəmanlarımız məşq zamanı birlik və birliyin gücünü nümayiş etdiriblər" - nazirlikdən vurğulanıb.
Birlikte hazır, birlikte güçlü! 🇹🇷🇵🇰— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2026
📍Eğirdir/Isparta
Türkiye-Pakistan Ortak Komando Tatbikatı (CİNNAH-2026), Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında başarıyla icra edildi.
Kahramanlarımız birlik ve beraberliğin gücünü tatbikatta üstün bir performansla sergiledi.… pic.twitter.com/nQCYqTnGzp
