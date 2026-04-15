Турция и Пакистан провели совместные военные учения
В регионе
- 15 апреля, 2026
- 18:45
В Турции завершились совместные с Пакистаном военные учения "CINNAH-2026".
Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
"Наши герои во время учений продемонстрировали силу единства и сплоченности", - отметили в ведомстве.
Birlikte hazır, birlikte güçlü! 🇹🇷🇵🇰— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2026
📍Eğirdir/Isparta
Türkiye-Pakistan Ortak Komando Tatbikatı (CİNNAH-2026), Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında başarıyla icra edildi.
Kahramanlarımız birlik ve beraberliğin gücünü tatbikatta üstün bir performansla sergiledi.… pic.twitter.com/nQCYqTnGzp
