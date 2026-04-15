İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    Türkiyə Prezident Administrasiyası məktəbə hücumla bağlı məlumat yayıb

    Region
    • 15 aprel, 2026
    • 18:37
    Türkiyə Prezident Administrasiyası məktəbə hücumla bağlı məlumat yayıb

    Son günlər Türkiyədə baş verən məktəb hücumları ilə bağlı proseslər ictimaiyyət tərəfindən həssaslıqla izlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi məlumat yayıb.

    "Prosesin sağlam düşüncə ilə idarə olunması, cəmiyyətin dincliyinin qorunması və xüsusilə uşaqlarımızın psixoloji təhlükəsizliyinin diqqətdə saxlanılması böyük əhəmiyyət kəsb edir", - məlumatda bildirilib və əlavə edilib ki, media qurumları yayım siyasətlərində maksimum məsuliyyətli olmalıdəırlar.

    Belə ki, zorakılıq aktlarının təfərrüatlı şəkildə təsvir edilməsi, qətlə yetirilənlərin və cinayəti törədənlərin kimliklərinin ön plana çıxarılması, hadisələrin dramatikləşdirilərək daim gündəmdə saxlanılması oxşar hərəkətlərə təşviqedici təsir yarada bilər:

    "Cəmiyyətdə qorxu və vahimə mühiti də dərinləşər. Bu səbəbdən yayımlarda həssaslıq və etik prinsiplər əsas götürülməlidir".

    Qeyd edək ki, Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərindəki məktəblərin birinə silahlı hücum olub.

    Silahlı hücum Kahramanmaraş Türkiyə Məktəblər

