Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi Dünya Kubokunda mübarizə aparacaq
Komanda
- 15 aprel, 2026
- 18:45
Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Dünya Kubokunda mübarizə aparacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.
Yarış iyunun 1-7-də Polşanın paytaxtı Varşavada keçiriləcək.
Milli komanda A qrupunda Niderland, Polşa, Çexiya və Madaqaskar seçmələri ilə münasibətləri aydınlaşdıracaq.
20:52
İtaliya Ukrayna ilə birgə PUA istehsalına maraq göstərirDigər ölkələr
20:38
İtaliya Sudana 30 milyon avroluq humanitar yardım ayıracaqDigər ölkələr
20:29
Parisdə Azərbaycana aid sərgi təşkil olunubMədəniyyət siyasəti
20:25
Ərdoğan: Məktəbə silahlı hücumdan reytinq üçün istifadə edilməməsi vicdan borcdurRegion
20:07
Meloni: Ukraynaya dəstək bizim mənəvi borcumuzdurDigər ölkələr
20:04
Bu ilin I rübündə qatarla daşınan qida məhsullarının həcmi artıbİqtisadiyyat
20:01
DMM: Bəziləri Türkiyənin dövlət qurumlarının işinə kölgə salmağa çalışırRegion
19:59
Rütte: NATO bu il Ukraynaya 60 milyard dollar hərbi yardım verəcəkDigər ölkələr
19:50
Foto