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    Gəncədə beşaylıq körpə ölüb

    Hadisə
    • 23 oktyabr, 2026
    • 19:14
    Gəncədə beşaylıq körpə ölüb

    Gəncədə beşaylıq körpə ölümü qeydə alınıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gədəbəy rayon sakini 2026-cı il təvəllüdlü X. Məmmədova ağır vəziyyətdə Gəncə Birləşmiş Uşaq Xəstəxanasına yerləşdirilib.

    Təxminən 20 dəqiqə sonra körpə vəfat edib.

    Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.

    Körpə ölümü Gəncə
    44 filmi
    44 filmi

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