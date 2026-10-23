Gəncədə beşaylıq körpə ölüb
Hadisə
- 23 oktyabr, 2026
- 19:14
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Gəncədə beşaylıq körpə ölümü qeydə alınıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Gədəbəy rayon sakini 2026-cı il təvəllüdlü X. Məmmədova ağır vəziyyətdə Gəncə Birləşmiş Uşaq Xəstəxanasına yerləşdirilib.
Təxminən 20 dəqiqə sonra körpə vəfat edib.
Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.
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