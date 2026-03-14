ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет из Ирана

Зафиксирован ракетный запуск из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Израиля. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - сказано в сообщении.