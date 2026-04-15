    Energetika
    • 15 aprel, 2026
    • 18:41
    Abşeron qaz-kondensat yatağının tammiqyaslı işlənməsi üzrə görülən işlər müzakirə olunub

    Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Abşeron" qaz-kondensat yatağının tammiqyaslı işlənməsi üzrə görülən işlər müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, müzakirələr Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəfin, "TotalEnergies" şirkətinin kəşfiyyat və hasilat üzrə prezidenti Nikolas Terrazın və XRG-nin beynəlxalq aktivlərin idarə edilməsi üzrə baş vitse-prezidenti Bassem Tadrosun iştirakı keçirilən görüşdə baş tutub.

    Məlumata görə, görüşdə həmçinin əldə olunan nəticələr, növbəti icra mərhələləri üçün nəzərdə tutulan addımlar müzakirə olunub, qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Xatırladaq ki, "Abşeron" yatağı Azərbaycan geoloqları tərəfindən 1960-cı illərdə kəşf edilib. Yataqda qaz həcminin 350 milyard kubmetr olduğu bildirilir. Bu, Xəzər dənizində "Şahdəniz" yatağından sonra ikinci böyük qaz yatağıdır. "Abşeron" yatağı üzrə 2009-cu ildə Fransanın "Total" şirkəti ilə SOCAR arasında müqavilə imzalanıb. 2023-cü ilin avqustun 4-də isə Abu Dabi Milli Neft Şirkəti (ADNOC) ilə "Abşeron" qaz-kondensat yatağında 30 %-lik iştirak payının əldə edilməsinə dair Saziş imzalanıb. Hazırda SOCAR və "TotalEnergies" şirkətlərinin hər birinin iştirak payları müvafiq olaraq 35 % təşkil edir.

    SOCAR, TotalEnergies и XRG обсудили разработку месторождения "Абшерон"
    SOCAR, TotalEnergies discuss progress on full-scale development of Absheron gas-condensate field

    20:52

    İtaliya Ukrayna ilə birgə PUA istehsalına maraq göstərir

    Digər ölkələr
    20:38

    İtaliya Sudana 30 milyon avroluq humanitar yardım ayıracaq

    Digər ölkələr
    20:29

    Parisdə Azərbaycana aid sərgi təşkil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    20:25

    Ərdoğan: Məktəbə silahlı hücumdan reytinq üçün istifadə edilməməsi vicdan borcdur

    Region
    20:07

    Meloni: Ukraynaya dəstək bizim mənəvi borcumuzdur

    Digər ölkələr
    20:04

    Bu ilin I rübündə qatarla daşınan qida məhsullarının həcmi artıb

    İqtisadiyyat
    20:01

    DMM: Bəziləri Türkiyənin dövlət qurumlarının işinə kölgə salmağa çalışır

    Region
    19:59

    Rütte: NATO bu il Ukraynaya 60 milyard dollar hərbi yardım verəcək

    Digər ölkələr
    19:50
    Foto

    "Bahar Kuboku" uğrunda konkur yarışı başa çatıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti