    • 15 апреля, 2026
    • 19:22
    SOCAR, TotalEnergies и XRG обсудили разработку месторождения Абшерон

    Президент SOCAR Ровшан Наджаф, президент по разведке и добыче TotalEnergies Николас Терраз и старший вице-президент по управлению международными активами XRG Бассем Тадрос обсудили разработку газовых месторождений в Азербайджане.

    Как сообщает Report, в частности, стороны обсудили ход работ по полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспия, достигнутые результаты и следующие этапы реализации проекта.

    Напомним, что месторождение "Абшерон" было открыто азербайджанскими геологами в 1960-х годах. Запасы газа оцениваются в 350 млрд кубометров. Это второе по величине газовое месторождение на Каспии после "Шахдениза". По месторождению "Абшерон" в 2009 году между французской компанией Total и SOCAR был подписан контракт. 4 августа 2023 года было подписано Соглашение с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) о приобретении 30%-ной доли участия в газоконденсатном месторождении "Абшерон". В настоящее время доли участия компаний SOCAR и TotalEnergies составляют по 35 % каждая.

    "Abşeron" qaz-kondensat yatağının tammiqyaslı işlənməsi üzrə görülən işlər müzakirə olunub
    SOCAR, TotalEnergies discuss progress on full-scale development of Absheron gas-condensate field

