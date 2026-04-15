    Yusif Abdullayev: "Azərbaycan şirkətlərinin Latviyaya çıxışı üçün hazırlıqlara başlanılıb"

    • 15 aprel, 2026
    • 18:21
    Yusif Abdullayev: Azərbaycan şirkətlərinin Latviyaya çıxışı üçün hazırlıqlara başlanılıb

    Azərbaycan şirkətlərinin əvvəlcə Latviyaya çıxışı, daha sonra isə Baltik və Skandinaviya ölkələri ilə regional əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün zəruri infrastrukturun hazırlanmasına başlanılıb.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) icraçı direktoru Yusif Abdullayev Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyanın 9-cu iclasında deyib.

    Y. Abdullayev qeyd edib ki, yaxın günlərdə Azərbaycan-Latviya Biznes Forumunun keçirilməsi planlaşdırılır. Biznes forum Azərbaycanda təşkil olunacaq.

    "Tədbirdə Latviyadan 20-yə yaxın şirkətin, Azərbaycandan isə 50-dən çox dövlət və özəl qurumun iştirakı gözlənilir. Tərəflər biznes əməkdaşlığının yeni istiqamətləri kimi süni intellekt, müdafiə sənayesi və hava yük daşımaları sahələrini də nəzərdən keçirir. Latviya şirkətlərinin Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin yenidən qurulması və bərpası işlərində iştirakı üçün təqdimatların keçirilməsini planlaşdırırıq", - deyə o vurğulayıb.

    Azərbaycanın İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) Yusif Abdullayev Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyanın 9-cu iclası
    Юсиф Абдуллаев: Азербайджанские компании выходят на рынок Латвии
    Azerbaijan, Latvia to expand economic cooperation

    20:52

    İtaliya Ukrayna ilə birgə PUA istehsalına maraq göstərir

    20:38

    İtaliya Sudana 30 milyon avroluq humanitar yardım ayıracaq

    20:29

    Parisdə Azərbaycana aid sərgi təşkil olunub

    20:25

    Ərdoğan: Məktəbə silahlı hücumdan reytinq üçün istifadə edilməməsi vicdan borcdur

    20:07

    Meloni: Ukraynaya dəstək bizim mənəvi borcumuzdur

    20:04

    Bu ilin I rübündə qatarla daşınan qida məhsullarının həcmi artıb

    20:01

    DMM: Bəziləri Türkiyənin dövlət qurumlarının işinə kölgə salmağa çalışır

    19:59

    Rütte: NATO bu il Ukraynaya 60 milyard dollar hərbi yardım verəcək

    "Bahar Kuboku" uğrunda konkur yarışı başa çatıb

