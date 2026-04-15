    Юсиф Абдуллаев: Азербайджанские компании выходят на рынок Латвии

    • 15 апреля, 2026
    • 18:57
    Юсиф Абдуллаев: Азербайджанские компании выходят на рынок Латвии

    В Азербайджане проводится работа по выходу отечественных компаний на рынок Латвии и расширению регионального сотрудничества со странами Балтии и Скандинавии.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на 9-м заседании Азербайджано-латвийской межправительственной комиссии.

    Ю. Абдуллаев отметил, что в ближайшие дни в Азербайджане планируется проведение азербайджано-латвийского бизнес-форума.

    "На мероприятии ожидается участие около 20 компаний из Латвии и более 50 государственных и частных организаций из Азербайджана. Стороны рассматривают в качестве новых направлений делового сотрудничества такие сферы, как искусственный интеллект, оборонная промышленность и воздушные грузоперевозки. Мы планируем проведение презентаций для участия латвийских компаний в работах по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана", - подчеркнул он.

    Юсиф Абдуллаев Агентство поощрения инвестиций и экспорта (AZPROMO) Азербайджано-латвийские отношения Межправительственная комиссия (МПК)
    Yusif Abdullayev: "Azərbaycan şirkətlərinin Latviyaya çıxışı üçün hazırlıqlara başlanılıb"
    Azerbaijan, Latvia to expand economic cooperation

