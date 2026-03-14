"Bavariya"nın müdafiəçisi Kim Min Ce karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər
Futbol
- 14 mart, 2026
- 17:27
Almaniyanın "Bavariya" klubunun futbolçusu Kim Min Ce karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, "Milan" 29 yaşlı müdafiəçi ilə maraqlanır.
"Rossonerilər" yayda cənubi koreyalı oyunçunu heyətinə qatmağa çalışacaq.
Qeydb edək ki, Kim Min Ce 2023-cü ildən Münhen klubunda çıxış edir. Onun hazırkı müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
