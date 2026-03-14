    • 14 mart, 2026
    • 16:46
    Azərbaycan 2 ayda Türkiyədən geyim idxalına 9,5 milyon dollara yaxın vəsait xərcləyib

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Türkiyədən 9,466 milyon ABŞ dolları dəyərində geyim idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 26,2 % çoxdur.

    Təkcə fevralda Türkiyə Azərbaycana 6,286 milyon ABŞ dolları dəyərində geyim ixrac edib ki, bu da bir il əvvələ nisbətən 61,4 % çoxdur.

    İki ayda Türkiyənin geyim ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 3,5 % azalaraq 2,667 milyard ABŞ dollarına, fevralda isə 1,9 % azalaraq 1,328 milyard ABŞ dollarına enib.

    Türkiyədən ən çox geyim idxalını Almaniya 423 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 12,2 % az), Niderland 284 milyon ABŞ dolları (-5,5 %) və İspaniya 257 milyon ABŞ dolları (+5,8 %) dəyərində həyata keçirib.

    Азербайджан за два месяца потратил около $9,5 млн на импорт одежды из Турции
    Azerbaijan's clothing imports from Türkiye reached almost $9.5M in 2 months

