Азербайджан за два месяца потратил около $9,5 млн на импорт одежды из Турции
Бизнес
- 14 марта, 2026
- 17:06
Азербайджан в январе-феврале 2026 года импортировал из Турции одежду на сумму $9,466 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 26,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В феврале Турция экспортировала в Азербайджан одежду на сумму $6,286 млн, что на 61,4% больше по сравнению с годом ранее.
За два месяца общая стоимость экспорта одежды из Турции по сравнению с прошлым годом снизилась на 3,5% и составила $2,667 млрд. В феврале этот показатель упал на 1,9%, до $1,328 млрд.
Наибольший объем импорта одежды из Турции осуществили Германия - на $423 млн (на 12,2% меньше по сравнению с годом ранее), Нидерланды - на сумму $284 млн (-5,5%) и Испания - на $257 млн (+5,8%).
