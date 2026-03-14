    Premyer Liqa: Lider Sabah İmişlini böyük hesabla üstələyib

    Misli Premyer Liqasında XXIV turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Sabah" "İmişli"nin qonağı olub.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionundakı qarşılaşma Bakı təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 5:0.

    "Bayquşlar"ın qollarını 10-cu dəqiqədə Stiv Solvet, 15-ci (p) və 35-ci dəqiqədə Coy-Lens Mikels, 49-cu dəqiqədə Kahim Parris, 73-cü dəqiqədə Aleksey İsayev (p) vurub.

    Çempionatın lideri olan "Sabah" xallarının sayını 59-a çatdırıb. "İmişli" 22 xalla 9-cu sıradadır.

    Günün ikinci matçında "Zirə" "Qarabağ"ı qəbul edəcək.

    Qeyd edək ki, tura martın 15-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "Şamaxı" "Sumqayıt"ı (1:0) məğlub edib.

    Son xəbərlər

    17:03

    İrandan İsrailə raket buraxılışı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    16:50

    Premyer Liqa: Lider "Sabah" "İmişli"ni böyük hesabla üstələyib

    Futbol
    16:46

    Azərbaycan 2 ayda Türkiyədən geyim idxalına 9,5 milyon dollara yaxın vəsait xərcləyib

    Biznes
    16:22

    Serbiya 2040-cı ildən sonra nüvə elektrik stansiyalarının ümumi gücünü 1 000 MVt-a çatdıra bilər

    Energetika
    16:19

    Sobyanin: HHM sistemləri Moskvaya yaxınlaşan 16 PUA-nı vurub - YENİLƏNİB

    Region
    16:14

    Fars körfəzindəki 24 Hindistan gəmisindən ikisi Hörmüz boğazından keçib

    Digər ölkələr
    16:06

    Yalçın Rəfiyev: Müharibələr iqlim böhranını daha da kəskinləşdirir

    Ekologiya
    16:06

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Gəncə"ni səfərdə məğlub edib

    Komanda
    15:57

    Ülviyyə Fətəliyeva Buxarada keçirilən beynəlxalq şahmat turnirinin qalibi olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti