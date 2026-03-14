Premyer Liqa: Lider "Sabah" "İmişli"ni böyük hesabla üstələyib
Futbol
- 14 mart, 2026
- 16:50
Misli Premyer Liqasında XXIV turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Sabah" "İmişli"nin qonağı olub.
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionundakı qarşılaşma Bakı təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 5:0.
"Bayquşlar"ın qollarını 10-cu dəqiqədə Stiv Solvet, 15-ci (p) və 35-ci dəqiqədə Coy-Lens Mikels, 49-cu dəqiqədə Kahim Parris, 73-cü dəqiqədə Aleksey İsayev (p) vurub.
Çempionatın lideri olan "Sabah" xallarının sayını 59-a çatdırıb. "İmişli" 22 xalla 9-cu sıradadır.
Günün ikinci matçında "Zirə" "Qarabağ"ı qəbul edəcək.
Qeyd edək ki, tura martın 15-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "Şamaxı" "Sumqayıt"ı (1:0) məğlub edib.
