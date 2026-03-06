İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Qazaxıstan XİN ölkə vətəndaşlarını 14 ölkəyə səfərlərdən müvəqqəti çəkinməyə çağırıb

    Region
    • 06 mart, 2026
    • 20:50
    Qazaxıstan XİN ölkə vətəndaşlarını 14 ölkəyə səfərlərdən müvəqqəti çəkinməyə çağırıb

    Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) davam edən hərbi-siyasi gərginlik və hava məkanının bağlanması fonunda qazaxıstanlılara Yaxın Şərqin bir sıra ölkələrinə səfərlərdən müvəqqəti imtina etməyi tövsiyə edib.

    "Report"un Qazaxıstan bürosu bu ölkənin XİN-nə istinadən xəbər verir ki, ölkə vətəndaşlarına regionda aktiv hərbi əməliyyatların dayanmasını və vəziyyətin tam normallaşmasını gözləmək tövsiyə olunub.

    XİN-də vurğulanıb ki, mövcud vəziyyətlə əlaqədar qazaxıstanlılar Bəhreyn, Misir, İsrail, Yəmən, İordaniya, İraq, İran, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt, Livan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman və Suriyaya səfərlərdən çəkinməlidirlər.

    Nazirlik həmçinin vətəndaşları dövlət orqanlarının rəsmi məlumatlarını diqqətlə izləməyə və Qazaxıstanın xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin tövsiyələrini nəzərə almağa çağırıb.

    Qazaxıstan səfər müvəqqəti XİN
    МИД: Призываем граждан Казахстана временно воздержаться от поездок в 14 стран

    Son xəbərlər

    21:40

    MEDİA sosial şəbəkələrdə informasiya təxribatlarını qəti şəkildə pisləyib

    Media
    21:21
    Foto

    Azərbaycana son üç saatda İrandan 26 ölkənin 210 vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    20:58

    Bayram və istirahət günlərində Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

    Ekologiya
    20:56

    Andrey Babiş: Naxçıvana dron hücumu regionun təhlükəsizliyinə ciddi təhdid yaradır

    Digər
    20:54

    Marko Rubio: İranla müharibə daha bir neçə həftə davam edəcək

    Digər ölkələr
    20:50

    Qazaxıstan XİN ölkə vətəndaşlarını 14 ölkəyə səfərlərdən müvəqqəti çəkinməyə çağırıb

    Region
    20:50
    Video

    "Haber Global"da İranın PUA hücumundan sonra Azərbaycana verilən beynəlxalq dəstək işıqlandırılıb

    Media
    20:46

    Fridrix Merts: Almaniya İranda Suriya ssenarisinin təkrarlanmasını istəmir

    Digər ölkələr
    20:42

    Piçes Braun-Senyor: Azərbaycanda dövlət təqaüdçülərinin 69%-i Böyük Britaniya universitetlərini seçir

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti