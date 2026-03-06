МИД: Призываем граждан Казахстана временно воздержаться от поездок в 14 стран

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 06 марта, 2026
    • 19:57
    МИД Казахстана рекомендовал казахстанцам временно отказаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока на фоне продолжающейся военно-политической напряженности и закрытия воздушного пространства.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана, гражданам страны рекомендуется дождаться прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки в регионе.

    В МИД подчеркнули, что в связи с текущей ситуацией казахстанцам следует воздержаться от поездок в Бахрейн, Египет, Израиль, Йемен, Иорданию, Ирак, Иран, Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Сирию.

    В ведомстве также призвали граждан внимательно следить за официальными сообщениями государственных органов и учитывать рекомендации дипломатических представительств Казахстана за рубежом.

