МИД: Призываем граждан Казахстана временно воздержаться от поездок в 14 стран

МИД Казахстана рекомендовал казахстанцам временно отказаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока на фоне продолжающейся военно-политической напряженности и закрытия воздушного пространства.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана, гражданам страны рекомендуется дождаться прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки в регионе.

В МИД подчеркнули, что в связи с текущей ситуацией казахстанцам следует воздержаться от поездок в Бахрейн, Египет, Израиль, Йемен, Иорданию, Ирак, Иран, Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Сирию.

В ведомстве также призвали граждан внимательно следить за официальными сообщениями государственных органов и учитывать рекомендации дипломатических представительств Казахстана за рубежом.