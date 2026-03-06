"Haber Global"da İranın PUA hücumundan sonra Azərbaycana verilən beynəlxalq dəstək işıqlandırılıb
Media
- 06 mart, 2026
- 20:50
Türkiyənin "Haber Global" telekanalı İranın martın 5-də Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına PUA hücumu və bundan sonra Bakıya göstərilən beynəlxalq dəstək barədə süjet hazırlayıb.
"Report" xəbər verir ki, süjetin əvvəlində Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərifin Azərbaycan Prezidenti ilə telefon danışığı haqqında məlumat yer alıb.
"Haber Global"ın hazırladığı süjetdə Albaniyanın Baş naziri Edi Ramanın sosial şəbəkədə İranın əsassız hücumunu tənqid etməsi barədə də məlumat verilib.
