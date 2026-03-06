İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Haber Global"da İranın PUA hücumundan sonra Azərbaycana verilən beynəlxalq dəstək işıqlandırılıb

    Media
    • 06 mart, 2026
    • 20:50
    Haber Globalda İranın PUA hücumundan sonra Azərbaycana verilən beynəlxalq dəstək işıqlandırılıb

    Türkiyənin "Haber Global" telekanalı İranın martın 5-də Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına PUA hücumu və bundan sonra Bakıya göstərilən beynəlxalq dəstək barədə süjet hazırlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, süjetin əvvəlində Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərifin Azərbaycan Prezidenti ilə telefon danışığı haqqında məlumat yer alıb.

    "Haber Global"ın hazırladığı süjetdə Albaniyanın Baş naziri Edi Ramanın sosial şəbəkədə İranın əsassız hücumunu tənqid etməsi barədə də məlumat verilib.

    Daha ətraflı linkdə:

    "Haber Global"da İranın PUA hücumundan sonra Azərbaycana verilən beynəlxalq dəstək işıqlandırılıb

    Naxçıvan aeroportuna dron hücumu

    Son xəbərlər

    21:40

    MEDİA sosial şəbəkələrdə informasiya təxribatlarını qəti şəkildə pisləyib

    Media
    21:21
    Foto

    Azərbaycana son üç saatda İrandan 26 ölkənin 210 vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    20:58

    Bayram və istirahət günlərində Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

    Ekologiya
    20:56

    Andrey Babiş: Naxçıvana dron hücumu regionun təhlükəsizliyinə ciddi təhdid yaradır

    Digər
    20:54

    Marko Rubio: İranla müharibə daha bir neçə həftə davam edəcək

    Digər ölkələr
    20:50

    Qazaxıstan XİN ölkə vətəndaşlarını 14 ölkəyə səfərlərdən müvəqqəti çəkinməyə çağırıb

    Region
    20:50
    Video

    "Haber Global"da İranın PUA hücumundan sonra Azərbaycana verilən beynəlxalq dəstək işıqlandırılıb

    Media
    20:46

    Fridrix Merts: Almaniya İranda Suriya ssenarisinin təkrarlanmasını istəmir

    Digər ölkələr
    20:42

    Piçes Braun-Senyor: Azərbaycanda dövlət təqaüdçülərinin 69%-i Böyük Britaniya universitetlərini seçir

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti