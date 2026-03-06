Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI tur başa çatıb
Komanda
- 06 mart, 2026
- 20:34
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI tura yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə iki görüş baş tutub.
"Turan" Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində "Abşeron"u 3:0 (25:14, 25:14, 25:17) hesabı ilə məğlub edib.
"Murov Az Terminal" isə "Azərreyl"ə 1:3 (21:25, 22:25, 25:18, 22:25) hesabı ilə uduzub. Bu qarşılaşma Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında keçirilib.
Son xəbərlər
21:40
MEDİA sosial şəbəkələrdə informasiya təxribatlarını qəti şəkildə pisləyibMedia
21:21
Foto
Azərbaycana son üç saatda İrandan 26 ölkənin 210 vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3Xarici siyasət
20:58
Bayram və istirahət günlərində Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıbEkologiya
20:56
Andrey Babiş: Naxçıvana dron hücumu regionun təhlükəsizliyinə ciddi təhdid yaradırDigər
20:54
Marko Rubio: İranla müharibə daha bir neçə həftə davam edəcəkDigər ölkələr
20:50
Qazaxıstan XİN ölkə vətəndaşlarını 14 ölkəyə səfərlərdən müvəqqəti çəkinməyə çağırıbRegion
20:50
Video
"Haber Global"da İranın PUA hücumundan sonra Azərbaycana verilən beynəlxalq dəstək işıqlandırılıbMedia
20:46
Fridrix Merts: Almaniya İranda Suriya ssenarisinin təkrarlanmasını istəmirDigər ölkələr
20:42