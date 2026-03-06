İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI tur başa çatıb

    Komanda
    • 06 mart, 2026
    • 20:34
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI tur başa çatıb

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI tura yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə iki görüş baş tutub.

    "Turan" Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində "Abşeron"u 3:0 (25:14, 25:14, 25:17) hesabı ilə məğlub edib.

    "Murov Az Terminal" isə "Azərreyl"ə 1:3 (21:25, 22:25, 25:18, 22:25) hesabı ilə uduzub. Bu qarşılaşma Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında keçirilib.

    Voleybol Qadın voleybolçular Azərbaycan Yüksək Liqası XVI tur

