Futzal üzrə Azərbaycan millisində məşqçi təyinatı olub
Futbol
- 19 fevral, 2026
- 15:53
Futzal üzrə Azərbaycan millisində növbəti təyinat olub.
Azərbaycan Futzal Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, Fərid Ələkbərov məşqçi kimi baş məşqçiyə kömək edəcək.
Müxtəlif illərdə "Fener", "Neftçi" İK, EKOL, "Baku Fire", "Araz-Naxçıvan" klublarının, həmçinin millinin formasını geyinən 40 yaşlı Ələkbərov Azərbaycan çempionu və kubokunun qalibi olub.
Son xəbərlər
16:12
Marie Line Sakilia: Müstəmləkəçilik iqtisadiyyata, cəmiyyətin əsaslarına dağıdıcı təsir edibXarici siyasət
16:11
AFFA rəsmisi: "Region Liqasındakı intizamsızlıq halları növbəti mövsüm üçün qeydiyyat prosesində nəzərə alınacaq"Futbol
16:07
Foto
İsmayıllıda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fərman Feyzullayevlə vida mərasimi keçirilibDaxili siyasət
15:53
Futzal üzrə Azərbaycan millisində məşqçi təyinatı olubFutbol
15:46
Avropa Komissiyası SOCAR-ın "Italiana Petroli"nin səhmlərini almasını təsdiqləyibEnergetika
15:41
Foto
TƏBİB: Son on ayda 3 minə yaxın qadın süd vəzi xərçənginin skrininqi məqsədilə müayinədən keçibSağlamlıq
15:40
Baş direktor: Dövlətə konkret məzmun lazım olduqda müsabiqədən kənar hansısa şirkətə sifariş verə bilərMədəniyyət siyasəti
15:37
Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirindəki ilk oyununda böyük hesabla uduzubFutbol
15:35