AFFA rəsmisi: "Region Liqasındakı intizamsızlıq halları növbəti mövsüm üçün qeydiyyat prosesində nəzərə alınacaq"
- 19 fevral, 2026
- 16:11
AFFA Region Liqasında mövsüm ərzində intizamsızlıq halları ilə yadda qalan komanda və rəsmi şəxslər barədə qeydlər aparılır, növbəti mövsüm turnirə qeydiyyat prosesində nəzərə alınacaq.
Bu barədə "Report"a AFFA-da Yarışların Təşkili Departamentinin rəhbəri Emin Cəfərov açıqlama verib.
O, cari mövsüm sözügedən yarışda intizamsızlıq hallarının artmasına münasibət bildirib:
"Komandaların həvəskar statusa malik olması, yeni qoşulanların təşkilati məsələlərdə təcrübəsizliyi və gedişatda intizamsızlıqların olması gözlənilən idi. Hətta peşəkar komandalarda da bəzən belə hallar qaçılmazdır. Futbol oyunları zamanı emosiyalar hər oyunçuda, məşqçidə, azarkeşdə fərqli olur. Bəzən matçın gedişatında xoşagəlməz həddə çatır ki, bunun əsasında müəyyən problemlərlə üzləşirik. Son turda "Sabirabad" komandasının oyununda baş verən hadisə bunun bariz nümunəsidir. Təbii ki, matçların sayının çox olması belə halların artmasına səbəbdir. Tərəfimizdən mövsüm ərzində intizamsızlıq halları ilə yadda qalan komanda və rəsmilər barədə qeydlər aparılır və növbəti mövsüm liqaya qeydiyyat prosesində nəzərə alınacaq".
AFFA rəsmisi II Liqanın əsasnaməsinə uyğun olaraq çempionata qoşulmaq istəyən komandaların Region Liqasında çıxış etməli olduğunu xatırladıb:
"Bu da Region Liqasına marağı artırıb və cari mövsüm rekord sayda komada iştirak etmək üçün müraciət edib. Bu mövsüm 67 komanda çempionata qatılıb. Bəzi bölgələrdə hətta ikidən çox kollektiv eyni rayonu təmsil edir. Əlbəttə, qəbul prosesində müəyyən kriteriyalar tətbiq olunur. Öncəki mövsümlərdə intizamsızlıq göstərən, kriteriyalara uyğun olmayanlarla fərdi görüşlər təşkil olunub, xüsusi tövsiyələr və tapşırıqlar verilib. Bu görüşlər liqanın gedişatında da həyata keçirilir və komandalara xüsusi xəbərdarlıq olunur".