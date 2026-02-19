İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    • 19 fevral, 2026
    • 08:25
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. "20 Yanvar" dairəsində;

    3. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    4. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

    5. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    6. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    7. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    8. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    9. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metrostansiyası istiqamətində;

    10. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    11. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    12. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    13. Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    14. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakı yol tıxac
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    08:25
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:13

    Xose Balkasar Perunun yeni müvəqqəti prezidenti olacaq

    Digər ölkələr
    07:36

    Britaniyada sosial şəbəkələrdə təhqiramiz məzmunu 48 saat ərzində silmək tələb olunacaq

    Digər ölkələr
    07:08

    İsrail Ordusu "Hizbullah"ın Livandakı hədəflərinə yeni zərbələr endirdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:43

    Fici sahillərində 5 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    06:18

    Britaniya XİN Mavrikiya ilə hərbi baza müqaviləsini müdafiə edib

    Digər ölkələr
    05:56

    FES yalnız inflyasiya azaldığı təqdirdə faiz dərəcələrini azaltmağa davam edəcək

    Maliyyə
    05:29

    "BAE Systems"  Britaniya hökumətini müdafiə xərcləri planlarını dəqiqləşdirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    05:04

    KİV: ABŞ həftə sonu İrana zərbə endirmək imkanını araşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti