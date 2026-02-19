UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın üzvü ən çox qurtarış edən üçüncü qapıçıdır

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Futbol
    • 19 fevral, 2026
    • 09:06
    UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağın üzvü ən çox qurtarış edən üçüncü qapıçıdır

    "Qarabağ"ın qapıçısı Mateuş Koxalski indiyədək UEFA Çempionlar Liqasında ən çox qurtarış edən üçüncü qapıçıdır.

    "Report" xəbər verir ki, polşalı qolkiper turnirin Liqa və pley-off mərhələlərində 40 seyvlə yadda qalıb.

    Norveçin "Budyo Qlimt" komandasından Nikita Haikin (52) birinci, İspaniya təmsilçisi "Real"dan Tibo Kurtua (44) ikinci sıradadır.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" ötən gün UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda İngiltərənin "Nyukasl" komandasına uduzub - 1:6.

    Son xəbərlər

    10:08

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start verilir

    Komanda
    10:05
    Foto

    Azərbaycan beynəlxalq qastronomiya xəritəsində mövqeyini gücləndirir

    Turizm
    10:05

    "Qarabağ"ın müdafiəçisi ÇL-də ən çox top qazanan üçüncü futbolçudur

    Futbol
    10:02

    Japarov Qırğızıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsinə sədr təyin edib

    Region
    09:56

    Slovakiya səfirliyi Azərbaycan xalqını Ramazan ayı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:52

    Sumqayıtda iki internat tipli gimnaziyada nöqsanlar aşkarlanıb

    Elm və təhsil
    09:52

    Şüvəlan qəsəbəsində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:44
    Foto

    Ramil Həsən ATƏT-in Baş katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    09:40

    Nəriman Axundzadənin komandası yeni mövsüm üçün məşqçilər heyətini açıqlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti