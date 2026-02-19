Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.02.2026)
- 19 fevral, 2026
- 09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,0042 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 2,2139 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0042
|
100 Rusiya rublu
|
2,2139
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1987
|
1 Belarus rublu
|
0,5927
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1171
|
1 Çexiya kronu
|
0,0826
|
1 Çin yuanı
|
0,2462
|
1 Danimarka kronu
|
0,2682
|
1 Gürcü larisi
|
0,6350
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2175
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0187
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2922
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1881
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1988
|
1 İsrail şekeli
|
0,5443
|
1 Kanada dolları
|
1,2406
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5416
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3470
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5285
|
1 Moldova leyi
|
0,1010
|
1 Norveç kronu
|
0,1784
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6077
|
1 Polşa zlotası
|
0,4751
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3934
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3406
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3417
|
Türk lirəsi
|
0,0388
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0393
|
Yapon yeni
|
1,0959
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0146
|
Qızıl
|
8477,3220
|
Gümüş
|
132,5350
|
Platin
|
3518,6175
|
Palladium
|
2915,4320