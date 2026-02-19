Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process XXV Winter Olympic Games
    CBA currency exchange rates (19.02.2026)

    Finance
    • 19 February, 2026
    • 10:34
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.4% to 2.0042 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.5% to 2.2139 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0042

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2139

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1987

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5927

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1171

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0826

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2462

    1 DKK (Danish krone)

    0.2682

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6350

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2175

    1 INR (Indian rupee)

    0.0187

    1 GBP (British pound)

    2.2922

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1881

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1988

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5443

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2406

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5416

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3470

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5285

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1010

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1784

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6077

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4751

    1 RON (Romanian leu)

    0.3934

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0171

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3406

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3417

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0388

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0393

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0959

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0146

    Gold (1 ounce)

    8,477.3220

    Silver (1 ounce)

    132.5350

    Platinum (1 ounce)

    3,518.6175

    Palladium (1 ounce)

    2,915.4320
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.02.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2026)

