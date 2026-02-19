Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2026)

    Финансы
    • 19 февраля, 2026
    • 09:16
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4%, до 2,0042 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,5%, до 2,2139 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0042

    100 российских рублей

    2,2139

    1 австралийский доллар

    1,1987

    1 белорусский рубль

    0,5927

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1171

    1 чешская крона

    0,0826

    1 китайский юань

    0,2462

    1 датская крона

    0,2682

    1 грузинский лари

    0,6350

    1 гонконгский доллар

    0,2175

    1 индийская рупия

    0,0187

    1 британский фунт

    2,2922

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1881

    1 швейцарский франк

    2,1988

    1 израильский шекель

    0,5443

    1 канадский доллар

    1,2406

    1 кувейтский динар

    5,5416

    100 казахстанских тенге

    0,3470

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5285

    1 молдавский лей

    0,1010

    1 норвежская крона

    0,1784

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6077

    1 польский злотый

    0,4751

    1 румынский лей

    0,3934

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3406

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3417

    1 Турецкая лира

    0,0388

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0393

    100 Японских йен

    1,0959

    1 Новозеландский доллар

    1,0146

    Золото

    8477,3220

    Серебро

    132,5350

    Платина

    3518,6175

    Палладий

    2915,4320
