Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2026)
- 19 февраля, 2026
- 09:16
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4%, до 2,0042 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,5%, до 2,2139 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0042
|
100 российских рублей
|
2,2139
|
1 австралийский доллар
|
1,1987
|
1 белорусский рубль
|
0,5927
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1171
|
1 чешская крона
|
0,0826
|
1 китайский юань
|
0,2462
|
1 датская крона
|
0,2682
|
1 грузинский лари
|
0,6350
|
1 гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 индийская рупия
|
0,0187
|
1 британский фунт
|
2,2922
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1881
|
1 швейцарский франк
|
2,1988
|
1 израильский шекель
|
0,5443
|
1 канадский доллар
|
1,2406
|
1 кувейтский динар
|
5,5416
|
100 казахстанских тенге
|
0,3470
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5285
|
1 молдавский лей
|
0,1010
|
1 норвежская крона
|
0,1784
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6077
|
1 польский злотый
|
0,4751
|
1 румынский лей
|
0,3934
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3406
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3417
|
1 Турецкая лира
|
0,0388
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0393
|
100 Японских йен
|
1,0959
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0146
|
Золото
|
8477,3220
|
Серебро
|
132,5350
|
Платина
|
3518,6175
|
Палладий
|
2915,4320