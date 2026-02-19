İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    KİV: ABŞ 2003-cü ildən sonra Yaxın Şərqdə ən böyük aviasiya qrupu cəmləşdirir

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 08:43
    ABŞ 2003-cü ildə İraqa hücumundan bəri Yaxın Şərqə ən böyük aviasiya qüvvələrini yerləşdirir.

    "Report"un məlumatına görə, belə qiymətləndirmə "The Wall Street Journal"da yer alıb.

    Qeyd olunur ki, ABŞ Yaxın Şərqdə hərbi gücünü artırmağa davam edir və ora F-22 və F-35 qırıcı təyyarələri göndərir. Bundan əlavə, regiona ikinci təyyarədaşıyan gəmi və komanda məntəqəsi kimi xidmət edən təyyarələr də gedir. Nəşrin ABŞ rəsmilərinə istinadən verdiyi məlumata görə, qüvvələrin bu cəmləşməsi Vaşinqtona bir neçə həftə ərzində İrana qarşı döyüş əməliyyatları aparmaq imkanı verəcək.

    Məlumata görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp islam respublikasına qarşı zərbələr barədə hələ yekun qərar verməyib.

    ABŞ Yaxın Şərq aviasiya qrupu
    WSJ: США концентрируют на Ближнем Востоке крупнейшую с 2003 года авиагруппировку
    US gathers largest air force group in region since Iraq invasion

