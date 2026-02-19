WSJ: США концентрируют на Ближнем Востоке крупнейшую с 2003 года авиагруппировку
- 19 февраля, 2026
- 07:17
США перебрасывают на Ближний Восток крупнейшую с 2003 года, когда состоялось вторжение в Ирак, авиационную группировку.
Как передает Report, такую оценку привела газета The Wall Street Journal.
Как отмечается, США продолжают наращивать военную мощь на Ближнем Востоке, направляя туда истребители F-22 и F-35. Кроме того, в регион следует второй авианосец и самолеты, выполняющие функции командного пункта. Подобное сосредоточение сил даст Вашингтону возможность на протяжении нескольких недель вести против Ирана боевые действия, сообщило издание со ссылкой на американских чиновников.
Согласно сведениям WSJ, президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения относительно нанесения ударов по исламской республике.
