СМИ: Банки Нидерландов хотят сократить зависимость от технологий США

Крупнейшие банки Нидерландов - Rabobank, ING и ABN Amro - заявили о намерении сократить зависимость от американских технологических компаний и создать европейские альтернативы в сфере облачных сервисов, платежной инфраструктуры и обработки данных.

Как передает Report, об этом сообщил портал NL Times.

По его информации, руководство банков предупреждает, что значительная часть их IT-инфраструктуры по-прежнему опирается на услуги американских поставщиков, прежде всего в области облачных технологий и искусственного интеллекта, что в условиях нестабильной геополитической обстановки создает риски для финансового сектора.

"Мы зависим от американских технологических гигантов, я не буду делать вид, что это не так. Наши ключевые IT-поставщики находятся в США", - приводит портал слова гендиректора Rabobank Стефана Декрене. По его мнению, банки совместно с другими европейскими партнерами намерены развивать собственную облачную инфраструктуру и строить дата-центры в Европе, однако этот процесс займет около трех-пяти лет.

Глава ING Стивен ван Рейсвейк также признал зависимость отрасли от американских компаний. "Будем честны: многие компоненты этой [банковской] инфраструктуры поставляются американскими компаниями", - заявил он в интервью телеканалу NOS. Европейские финорганизации, как подчеркнул банкир, выступают за развитие собственных платежных систем, учитывая доминирование американских Visa и Mastercard в расчетах еврозоны. Европейский центральный банк также намерен ускорить внедрение цифрового евро, рассчитывая тем самым снизить зависимость от неевропейских платежных систем.