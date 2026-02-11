Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    СМИ: Банки Нидерландов хотят сократить зависимость от технологий США

    Финансы
    • 11 февраля, 2026
    • 01:46
    СМИ: Банки Нидерландов хотят сократить зависимость от технологий США

    Крупнейшие банки Нидерландов - Rabobank, ING и ABN Amro - заявили о намерении сократить зависимость от американских технологических компаний и создать европейские альтернативы в сфере облачных сервисов, платежной инфраструктуры и обработки данных.

    Как передает Report, об этом сообщил портал NL Times.

    По его информации, руководство банков предупреждает, что значительная часть их IT-инфраструктуры по-прежнему опирается на услуги американских поставщиков, прежде всего в области облачных технологий и искусственного интеллекта, что в условиях нестабильной геополитической обстановки создает риски для финансового сектора.

    "Мы зависим от американских технологических гигантов, я не буду делать вид, что это не так. Наши ключевые IT-поставщики находятся в США", - приводит портал слова гендиректора Rabobank Стефана Декрене. По его мнению, банки совместно с другими европейскими партнерами намерены развивать собственную облачную инфраструктуру и строить дата-центры в Европе, однако этот процесс займет около трех-пяти лет.

    Глава ING Стивен ван Рейсвейк также признал зависимость отрасли от американских компаний. "Будем честны: многие компоненты этой [банковской] инфраструктуры поставляются американскими компаниями", - заявил он в интервью телеканалу NOS. Европейские финорганизации, как подчеркнул банкир, выступают за развитие собственных платежных систем, учитывая доминирование американских Visa и Mastercard в расчетах еврозоны. Европейский центральный банк также намерен ускорить внедрение цифрового евро, рассчитывая тем самым снизить зависимость от неевропейских платежных систем.

    банки Нидерланды зависимость США
