В Турции проведены перестановки в Кабинете министров

    В Турции произошли изменения в составе Кабинета министров.

    Как передает Report со ссылкой на портал правовой информации Resmi Gazete, президент Реджеп Тайип Эрдоган назначил новых руководителей в Министерства внутренних дел и юстиции.

    Согласно указам турецкого лидера, губернатор Эрзурума Мустафа Чифтчи назначен министром внутренних дел, а главный прокурор Стамбула Акин Гюрлек - министром юстиции.

    Ərdoğan Türkiyəyə yeni daxili işlər və ədliyyə nazirləri təyin edib
    Лента новостей