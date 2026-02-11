В Турции проведены перестановки в Кабинете министров

В Турции произошли изменения в составе Кабинета министров.

Как передает Report со ссылкой на портал правовой информации Resmi Gazete, президент Реджеп Тайип Эрдоган назначил новых руководителей в Министерства внутренних дел и юстиции.

Согласно указам турецкого лидера, губернатор Эрзурума Мустафа Чифтчи назначен министром внутренних дел, а главный прокурор Стамбула Акин Гюрлек - министром юстиции.