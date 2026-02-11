İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ərdoğan Türkiyəyə yeni daxili işlər və ədliyyə nazirləri təyin edib

    Region
    • 11 fevral, 2026
    • 01:48
    Ərdoğan Türkiyəyə yeni daxili işlər və ədliyyə nazirləri təyin edib
    Mustafa Çiftçi

    Mustafa Çiftçi

    Türkiyənin Nazirlər Kabinetində dəyişikliklər olub.

    Bu barədə "Report" "Rəsmi Qəzet"ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Daxili işlər və Ədliyyə nazirliklərində yeni təyinatlar edib. Dövlət başçısının imzaladığı fərmanlara əsasən, Ərzurum valisi Mustafa

    Mustafa Çiftçi
    Çiftçi daxili işlər naziri, İstanbulun baş prokuroru Akın Gürlek isə ədliyyə naziri təyin edilib.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Mustafa Çiftçi Akın Gürlek

    Son xəbərlər

    01:48

    Ərdoğan Türkiyəyə yeni daxili işlər və ədliyyə nazirləri təyin edib

    Region
    01:12

    KİV: Misir parlamenti Nazirlər Kabinetində dəyişiklikləri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    00:35

    KİV: Venesuela İsrailə neft tədarükünü bərpa edib

    Digər ölkələr
    23:56

    Paşinyan Azərbaycanla sülh sazişini parlament seçkilərindən əvvəl imzalamaq istəyir

    Region
    23:44

    Qış Olimpiya Oyunları: Azərbaycan fiqurlu konkisürəni qısa proqram üzrə çıxış edib

    Fərdi
    23:39

    Vens sülh gündəliyinin irəli aparılmasında İlham Əliyevin liderliyini vurğulayıb

    Xarici siyasət
    23:35

    Cey. Di. Vens: Prezident Tramp Azərbaycana və Ermənistana heyrandır

    Xarici siyasət
    23:26

    İlham Əliyev: Son altı ayda mənim Prezident Trampla iki görüşüm olub

    Xarici siyasət
    23:17

    Tramp: Razılıq əldə olunmasa, ABŞ İrana qarşı sərt tədbirlər görəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti