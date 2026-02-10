Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Сирия выводит часть военных сил из города Эль-Хасака

    Другие страны
    11 февраля, 2026
    00:24
    Сирия выводит часть военных сил из города Эль-Хасака

    Подразделения Сирийской Армии выводят силы из провинции Эль-Хасака (Хасеке - ред.) в соответствии с соглашением, заключенным между правительством и "Сирийскими демократическими силами".

    Как передает Report, об этом сообщает SANA со сслыкой на заявление Оперативного командования ВС Сирии.

    "Наши войска выводятся с позиций, которые они занимали с 2 февраля в городе Эль-Хасака и его окрестностях, и передают их подразделениям сил внутренней безопасности", - указывается в тексте.

    Отмечается, что формирования СДС также покидают регион и направляются на свои базы за его пределами.

    "СДС привержены выполнению двусторонних договоренностей и предпринимают позитивные шаги. Мы следим за ситуацией и оцениваем ее, чтобы определить дальнейшие действия", - говорится в сообщении военных.

    Командующий СДС Мазлум Абди сообщил ранее в интервью телеканалу Ronahi TV, что бойцы формирований вольются в состав правительственных сил.

