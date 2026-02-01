Зеленский заявил о готовности продолжать борьбу: Лучше без сделки, чем с плохой

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 00:52
    Украина готова бороться с Россией дальше, если возможности подписать хорошую сделку о завершении войны не будет.

    Как передает Report, об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью The Atlantic.

    По данным издания, некоторые члены ближайшего окружения президента страны испытывают тревогу, что окно возможности для заключения мирной сделки между Украиной и Россией закрывается. По их мнению, Киеву предстоят годы боевых действий, если этой весной соглашение о завершении войны достигнуто не будет.

    В свою очередь Зеленский, как пишет The Atlantic, в интервью подчеркнул, что скорее вообще откажется от сделки, чем заставит свой народ принять плохую. Также президент Украины заверил, что после четырех лет полномасштабной войны готов продолжать борьбу. "Украина не проигрывает", - сказал он, комментируя ситуацию на поле боя.

    Украинский лидер также прокомментировал усилия президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.

    "Для Трампа нет большей победы, чем остановить войну между Россией и Украиной. Для его наследия это первостепенная задача. Наиболее выгодная ситуация для Трампа - сделать это до промежуточных выборов [в ноябре 2026 года], - сказал Зеленский. - Да, он хочет, чтобы было меньше смертей. Но если говорить по-взрослому, это просто победа для него, политическая победа".

