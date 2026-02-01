İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Zelenski müharibəni davam etdirməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 13 fevral, 2026
    • 01:15
    Zelenski müharibəni davam etdirməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Müharibənin başa çatması ilə bağlı yaxşı saziş imzalamaq imkanı olmasa, Ukrayna Rusiya ilə mübarizəni davam etdirməyə hazırdır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Ukrayna lideri Volodimir Zelenski "The Atlantic" nəşrinə müsahibəsində bildirib.

    Nəşrin məlumatına görə, ölkə prezidentinin yaxın ətrafının bəzi üzvləri Ukrayna ilə Rusiya arasında sülh sazişinin bağlanması üçün imkan pəncərəsinin bağlanmasından narahatlıq keçirirlər. Onların fikrincə, əgər bu bahar müharibənin başa çatması haqqında razılaşma əldə olunmasa, Kiyevi illərlə davam edəcək hərbi əməliyyatlar gözləyir.

    "The Atlantic" yazıb ki, Zelenski, öz növbəsində, müsahibəsində xalqını pis sövdələşməyə razı salmaqdansa, ümumiyyətlə, sazişdən imtina edəcəyini vurğulayıb. Həmçinin Ukrayna Prezidenti dörd illik tammiqyaslı müharibədən sonra mübarizəni davam etdirməyə hazır olduğunu əminliklə qeyd edib. "Ukrayna uduzmur", - deyə o, döyüş meydanındakı vəziyyəti şərh edərkən bildirib.

    Ukrayna lideri həmçinin ABŞ Prezidenti Donald Trampın Rusiya-Ukrayna müharibəsini bitirmək səylərini də şərh edib.

    "Tramp üçün Rusiya və Ukrayna arasındakı müharibəni dayandırmaqdan böyük qələbə yoxdur. Onun irsi üçün bu, bir nömrəli vəzifədir. Tramp üçün ən sərfəli vəziyyət bunu aralıq seçkilərə qədər (2026-cı ilin noyabrı - red.) etməkdir", - deyə Zelenski bildirib. "Bəli, o, ölümlərin daha az olmasını istəyir. Amma yetkin insan kimi danışsaq, bu, sadəcə onun üçün qələbədir, siyasi qələbə", - UKrayna lideri əlavə edib.

    Ukrayna müharibə Rusiya sülh
    Зеленский заявил о готовности продолжать борьбу: Лучше без сделки, чем с плохой

    Son xəbərlər

    01:27
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Sülh Ermənistanda revanşistlər üçün təhlükəyə çevrilib"

    Daxili siyasət
    01:15

    Zelenski müharibəni davam etdirməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    00:57

    Lyayen: "Vahid Avropa, vahid bazar" 2027-ci ilin sonuna qədər qitə iqtisadiyyatını dəyişdirəcək

    Digər ölkələr
    00:44

    "Bloomberg": Rusiya ABŞ ilə tərəfdaşlıq üçün dollarla hesablaşmalara qayıtmaq istəyir

    Region
    00:21

    Avropa "dərinləşdirilmiş əməkdaşlıq" mexanizminin tətbiqinə razılıq verməyə hazırdır – İCMAL

    Digər ölkələr
    00:03

    KİV: ABŞ Sülh Şurasının iclasında Qəzzanın bərpası üçün milyardlarla dollarlıq plan təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    23:47

    Tramp İranla sazişin mümkün bağlanma vaxtını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:42

    Almaniya 12 "Patriot" HHM sistemindən beşini Ukraynaya təhvil verib

    Digər ölkələr
    23:35

    Meksika ABŞ və Kuba arasında vasitəçi olmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti