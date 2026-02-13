İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Venesuela "Chevron" və "Repsol"un istifadəsinə yeni neft sahələri verəcək

    Digər ölkələr
    • 13 fevral, 2026
    • 04:26
    Venesuela Chevron və Repsolun istifadəsinə yeni neft sahələri verəcək

    Venesuela Amerikanın "Chevron" və İspaniyanın "Repsol" şirkətlərinə neft hasilatı üçün əlavə ərazilər ayırmaq niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbələrin bildirdiyinə görə, Karakasdakı rəsmi şəxslər artıq bu həftə həmin şirkətlərə kəşfiyyat və hasilat üçün ərazilər verməyə hazırdırlar.

    Bundan əvvəl ABŞ Maliyyə Nazirliyi Venesuelaya neft və qaz hasilatı üçün mal və texnologiyaların tədarükü üzrə əməliyyatlara icazə vermişdi.

