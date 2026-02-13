Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    СМИ: Венесуэла передаст Chevron и Repsol новые нефтяные участки

    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 04:22
    СМИ: Венесуэла передаст Chevron и Repsol новые нефтяные участки

    Венесуэла намерена предоставить дополнительные территории для добычи нефти американской Chevron и испанской Repsol.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По их словам, официальные лица в Каракасе готовы передать этим компаниям территории для разведки и добычи уже на этой неделе.

    Ранее стало известно, что Министерство финансов США разрешило операции по поставке в Венесуэлу товаров и технологий для добычи нефти и газа.

    Chevron Repsol Венесуэла добыча нефти
    Venesuela "Chevron" və "Repsol"un istifadəsinə yeni neft sahələri verəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    04:22

    СМИ: Венесуэла передаст Chevron и Repsol новые нефтяные участки

    Другие страны
    03:50

    У берегов Японии произошло сильное землетрясение

    Другие страны
    03:14
    Фото

    Гумпомощь, направленная Азербайджаном Украине, передана по назначению

    Внешняя политика
    02:36

    Норвегия и Франция договорились о военной поддержке Украины на сумму более $700 млн

    Другие страны
    02:09

    Мадридский "Атлетико" разгромил "Барселону" в полуфинале Кубка Испании

    Футбол
    01:47

    Мадуро оценил действия правительства Венесуэлы

    Другие страны
    01:20

    Сенат США отклонил проект финансирования Министерства внутренней безопасности

    Другие страны
    00:52

    Зеленский заявил о готовности продолжать борьбу: Лучше без сделки, чем с плохой

    Другие страны
    00:38

    Фон дер Ляйен: "Одна Европа – один рынок" изменит экономику континента к концу 2027 года

    Другие страны
    Лента новостей