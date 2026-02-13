СМИ: Венесуэла передаст Chevron и Repsol новые нефтяные участки
Венесуэла намерена предоставить дополнительные территории для добычи нефти американской Chevron и испанской Repsol.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, официальные лица в Каракасе готовы передать этим компаниям территории для разведки и добычи уже на этой неделе.
Ранее стало известно, что Министерство финансов США разрешило операции по поставке в Венесуэлу товаров и технологий для добычи нефти и газа.
