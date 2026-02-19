Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Азербайджана провел беседу на ногах с Николом Пашиняном в Вашингтоне

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 18:52
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 февраля провел беседу на ногах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках первого заседания Совета мира в Вашингтоне (США).

    Как сообщает Report, в ходе беседы обсуждался ход мирного процесса между двумя странами.

    Azərbaycan Prezidenti Vaşinqtonda Nikol Paşinyanla ayaqüstü söhbət edib
    President of Azerbaijan meets with Nikol Pashinyan in Washington
