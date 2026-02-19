Президент Азербайджана провел беседу на ногах с Николом Пашиняном в Вашингтоне
Внешняя политика
- 19 февраля, 2026
- 18:52
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 февраля провел беседу на ногах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках первого заседания Совета мира в Вашингтоне (США).
Как сообщает Report, в ходе беседы обсуждался ход мирного процесса между двумя странами.
