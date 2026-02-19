Трамп заявил об установлении мира на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке установлен мир.

Как передает Report, об этом заявил Трамп на первом заседании Совета мира по Газе в Вашингтоне.

"Если говорить об Израиле, мы сделали самое важное. Сейчас на Ближнем Востоке есть мир. Это большее, чем многие считали возможным. Говорили, что это невозможно. Три тысячи лет говорят о Ближнем Востоке - и говорили, что это невозможно", - сказал он.

Он подчеркнул, что одним из ключевых факторов стали действия США, в том числе использование стратегических бомбардировщиков B-2 (при бомбардировке ядерных объектов Ирана - ред.).

По его словам, эти самолеты обладают высокой эффективностью и способны нести мощное вооружение.

"Мы только что заказали еще 22 обновленные модели. Бомбардировщики B-2 невероятны. Я никогда до конца не понимал B-2. Смотришь на него - просто крыло. Я всегда думал: красиво, но что он делает? Он несет очень крупные бомбы", - добавил он.

Американский лидер коснулся также ситуации вокруг Израиля и Ирана.

"Израиль и Иран - посмотрим, как это будет развиваться", - сказал Трамп.