Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Трамп заявил об установлении мира на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 19:19
    Трамп заявил об установлении мира на Ближнем Востоке

    Президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке установлен мир.

    Как передает Report, об этом заявил Трамп на первом заседании Совета мира по Газе в Вашингтоне.

    "Если говорить об Израиле, мы сделали самое важное. Сейчас на Ближнем Востоке есть мир. Это большее, чем многие считали возможным. Говорили, что это невозможно. Три тысячи лет говорят о Ближнем Востоке - и говорили, что это невозможно", - сказал он.

    Он подчеркнул, что одним из ключевых факторов стали действия США, в том числе использование стратегических бомбардировщиков B-2 (при бомбардировке ядерных объектов Ирана - ред.).

    По его словам, эти самолеты обладают высокой эффективностью и способны нести мощное вооружение.

    "Мы только что заказали еще 22 обновленные модели. Бомбардировщики B-2 невероятны. Я никогда до конца не понимал B-2. Смотришь на него - просто крыло. Я всегда думал: красиво, но что он делает? Он несет очень крупные бомбы", - добавил он.

    Американский лидер коснулся также ситуации вокруг Израиля и Ирана.

    "Израиль и Иран - посмотрим, как это будет развиваться", - сказал Трамп.

    Ближний Восток Иран Израиль США Дональд Трамп
    Tramp Yaxın Şərqdə sülhün bərqərar olduğunu bəyan edib
    Donald Trump declares that peace has been established in Middle East
    Ты - Король

    Последние новости

    19:38
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принимает участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:34

    Bloomberg: Макрон хочет создать коалицию для борьбы с цифровым доминированием США

    Другие страны
    19:33

    Вэнс поблагодарил Азербайджан и Армению за усилия в мирном процессе

    Внешняя политика
    19:29

    Анна Бордон: В среднесрочной перспективе темпы роста экономики Азербайджана стабилизируются на уровне около 2,5%

    Финансы
    19:28

    Хикмет Гаджиев: Ильхам Алиев и Пашинян жмут друг другу руки, что несет глубокий смысл

    Внешняя политика
    19:19

    Трамп заявил об установлении мира на Ближнем Востоке

    Другие страны
    19:18

    Трамп: Азербайджан и ряд стран внесли $7 млрд в Совет мира

    Внешняя политика
    19:12

    Трамп заявил "о хороших переговорах" с Ираном и пообещал ясность по сделке в ближайшие 10 дней

    В регионе
    19:09

    СМИ: США построят в Газе базу на 5 тыс. военнослужащих

    Другие страны
    Лента новостей